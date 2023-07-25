На Андрея Лунина жестко накричал тренер Реала — видео 25 июля, 11:33 Лунин (Фото:Реал Мадрид)

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин готовится к началу нового сезона в составе «сливочных».

Однако отношения украинца с тренерским штабом мадридцев достаточно напряженные. На одной из тренировок камеры сняли эпизод, когда тренер вратарей Луис Льопис кричал и что-то доказывал Лунину.

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Голкипер снял свою манишку и раздраженно выбросил ее на газон. Пока неизвестно, что именно в действиях Андрея не понравилось специалисту.

Интересно, что рядом с эпизодом стоял основной голкипер Реала Тибо Куртуа, который все это время улыбался.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Украины Андрей Лунин пропустил два гола в победном матче Реала против Милана.