«Я просто в а**е». Бывший голкипер сборной Украины возмущен идеей создания сериала СМТ Ингулец 20 июля, 08:24 Рустам Худжамов (Фото:Instagram)

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал скандал вокруг сериала СМТ Ингулец, на создание которого выделили 33 млн гривен из госбюджета.

По сюжету, два талантливых айтишника Максим и Даниил убегают из фронтового Харькова и, по дороге на Львов, оказываются на Кировоградщине в пгт Ингулец, где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке Батя. Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на местный блокпост и время от времени работать на ферме.

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Отметим, что прототипом Бати является президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк.

Идея создания сериала шокировала Рустама Худжамова, который выразил свое недовольство в комментариях Брутального Футбола под их постом в Instagram.

«Я просто в а**е снова и снова», — написал Худжамов.

Фото: Instagram БФ

Ранее Игорь Кондратюк призвал Горбунова не брать у государства 33 млн грн на сериал, когда люди сбрасываются на дроны.