«Я просто в а**е». Бывший голкипер сборной Украины возмущен идеей создания сериала СМТ Ингулец

20 июля, 08:24
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Рустам Худжамов (Фото:Instagram)

Рустам Худжамов (Фото:Instagram)

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал скандал вокруг сериала СМТ Ингулец, на создание которого выделили 33 млн гривен из госбюджета.

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По сюжету, два талантливых айтишника Максим и Даниил убегают из фронтового Харькова и, по дороге на Львов, оказываются на Кировоградщине в пгт Ингулец, где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке Батя. Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на местный блокпост и время от времени работать на ферме.

Видео дня

Отметим, что прототипом Бати является президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк.

Идея создания сериала шокировала Рустама Худжамова, который выразил свое недовольство в комментариях Брутального Футбола под их постом в Instagram.

«Я просто в а**е снова и снова», — написал Худжамов.

Instagram БФ
Фото: Instagram БФ
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Ранее Игорь Кондратюк призвал Горбунова не брать у государства 33 млн грн на сериал, когда люди сбрасываются на дроны.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Сборная Украины Юрий Горбунов

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