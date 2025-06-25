«Не смогу выехать». Известный украинский тренер рассказал, почему не рассматривает предложения от зарубежных клубов

25 июня, 21:47
Юрий Вернидуб (Фото: ФК Кривбасс)

Тренер Юрий Вернидуб, покинувший криворожский Кривбасс, поделился планами на будущее.

В частности, тренер опроверг слухи о предложениях от клубов Казахстана и Азербайджана, сообщает Sport-express.ua.

Вернидуб добавил, что не рассматривает предложения от иностранных клубов и объяснил причину.

Ничего не получал и об этом не может быть и речи! Я сейчас никуда не смогу выехать [из Украины], потому что являюсь военнообязанным.

Сейчас я отдыхаю. Можно сказать, нахожусь в творческом отпуске. А как оно будет дальше, — жизнь покажет", — рассказал Вернидуб.

