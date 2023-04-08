Тренеру откусили палец. Дикий случай из чемпионата Хорватии по футболу — видео 8 апреля, 12:36 Драка после матча (Фото:sportalo.hr)

Матч третьего дивизиона чемпионата Хорватии Чепин — Граница завершился грандиозной дракой, в результате которой пострадал тренер хозяев поля.

Чепин проиграл — 0:1 и после финального свистка тренер команды Йосип Милардович пошел поблагодарить за игру наставника соперников. Что было дальше знаем со слов тренера Чепина.

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«Это что-то неслыханное. Я поблагодарил за игру тренера, потом его помощника и физиотерапевта. Но они начали меня оскорблять. Я отреагировал — и началась драка. Физиотерапевт откусил мне кусок большого пальца. Я нахожусь в реанимации и до сих пор не могу поверить, что меня укусил человек», — цитирует Милардовича Sportowe Fakty.

Ранее в матче между нидерландскими грандами болельщик до крови разбил футболисту голову.