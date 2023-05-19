«Единственная награда в этом году». Тренеру Милана вручили унизительный приз в виде свиньи — видео

19 мая, 10:36
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Пиоли вручили «награду» прямо на улице (Фото:Скриншот видео)

Пиоли вручили «награду» прямо на улице (Фото:Скриншот видео)

Наставник Милана Стефано Пиоли после вылета от Интера в полуфинале Лиги чемпионов получил приз Золотой тапир, который вручают футболистам или тренерам за неудачные результаты.

Об этом сообщает Calcio News 24.

Золотой тапир — это небольшая статуя в форме свиньи. Унизительный приз тренеру Милана прямо на улице вручил репортер издания Striscia la notizia Валерио Стаффелли.

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Пиоли пытался избежать назойливого журналиста, однако таки забрал «награду».

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«Я принес вам единственную награду, которую вы выиграете в этом году», — сказал репортер.

«Мы сделали все возможное. Когда ты поднимаешься так высоко, а потом падаешь, тебе становится еще больнее», — ответил журналисту Пиоли.

https://twitter.com/Striscia/status/1659133847521353731?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1659133847521353731%7Ctwgr%5Eb57d75fbcbf6743e533289e335d90de4baf96d60%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fisport.ua%2Fua%2Ffootball%2Feurope%2F7242600-eto-vash-edinstvennyj-trofej-za-sezon-trener-milana-poluchil-satiricheskuyu-nagradu

Сообщалось, что в финале Лиги чемпионов сыграют Интер и Манчестер Сити.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Милан

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