«Единственная награда в этом году». Тренеру Милана вручили унизительный приз в виде свиньи — видео 19 мая, 10:36 Пиоли вручили «награду» прямо на улице (Фото:Скриншот видео)

Наставник Милана Стефано Пиоли после вылета от Интера в полуфинале Лиги чемпионов получил приз Золотой тапир, который вручают футболистам или тренерам за неудачные результаты.

Об этом сообщает Calcio News 24.



Золотой тапир — это небольшая статуя в форме свиньи. Унизительный приз тренеру Милана прямо на улице вручил репортер издания Striscia la notizia Валерио Стаффелли.

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Пиоли пытался избежать назойливого журналиста, однако таки забрал «награду».

«Я принес вам единственную награду, которую вы выиграете в этом году», — сказал репортер.

«Мы сделали все возможное. Когда ты поднимаешься так высоко, а потом падаешь, тебе становится еще больнее», — ответил журналисту Пиоли.





Сообщалось, что в финале Лиги чемпионов сыграют Интер и Манчестер Сити.