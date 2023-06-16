Главному тренеру сборной Армении Александру Петракову запретили отвечать на вопросы об Украине

16 июня, 08:40
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Петраков (Фото:ffa.am)

Петраков (Фото:ffa.am)

Бывший наставник национальной украинской команды, который сейчас возглавляет армянскую сборную, ответил на вопрос журналиста о возвращении в Уэльс после горького опыта.

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На вопрос представителя СМИ, какие эмоции испытывает тренер после возвращения в Кардифф Петраков ответил, что не хочет вспоминать прошлое.

Сразу после этого журналист хотел задать следующий вопрос об Украине. Однако пресс-аташе армянской команды отметил, что Петраков — тренер сборной Армении. После этого попросил представителей СМИ, которые были на пресс-конференции, не задавать вопросы Александру Петракову о Родине.

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Напомним, что сборная Украины во главе с Петраковым уступила Уэльсу в матче за место на Чемпионате мира в Катаре.

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Отметим, что сегодня, 16 июня, сборная Армении сыграет против Уэльса в рамках отбора на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Петраков вызвал в сборную Армении игроков из чемпионата России.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Сборная Украины Александр Петраков Сборная Армении

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