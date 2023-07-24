Умер первый британский футболист, стоивший 1 млн фунтов
Тревор Фрэнсис (Фото:REUTERS)
В понедельник, 24 июля, скончался легендарный английский нападающий Фрэнсис Тревор.
Пресс-служба Ноттингем Форест опубликовала пост, в котором сообщила о смерти английского форварда в возрасте 69 лет.
«Ноттингем Форест глубоко расстроен известием о смерти двукратного обладателя Кубка европейских чемпионов Тревора Фрэнсиса. Настоящая клубная легенда, которую никогда не забудут», — говорится в сообщении.
Как информирует Daily Mail со ссылкой на заявление семьи, англичанин скончался от сердечного приступа.
В составе Ноттингем Форрест англичанин дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов в сезонах-1978/79 и 1979/80.
Отметим, что Тревор был первым футболистом, за которого заплатили 1 миллион фунтов. Игрок перешел из Бирмингема в Ноттингем.
После завершения профессиональной карьеры Фрэнсис работал тренером в Квинз Парк, Шеффилде и Бирмингеме.
Ранее сообщалось, что умер легендарный футболист Карпат, выигравший Кубок СССР.