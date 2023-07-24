Умер первый британский футболист, стоивший 1 млн фунтов

24 июля, 21:00
Поделиться:
Тревор Фрэнсис (Фото:REUTERS)

Тревор Фрэнсис (Фото:REUTERS)

В понедельник, 24 июля, скончался легендарный английский нападающий Фрэнсис Тревор.

Пресс-служба Ноттингем Форест опубликовала пост, в котором сообщила о смерти английского форварда в возрасте 69 лет.

Читайте также:
Умер обладатель Золотого мяча, который прославился в Барселоне и Интере

«Ноттингем Форест глубоко расстроен известием о смерти двукратного обладателя Кубка европейских чемпионов Тревора Фрэнсиса. Настоящая клубная легенда, которую никогда не забудут», — говорится в сообщении.

Видео дня

Как информирует Daily Mail со ссылкой на заявление семьи, англичанин скончался от сердечного приступа.

В составе Ноттингем Форрест англичанин дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов в сезонах-1978/79 и 1979/80.

Отметим, что Тревор был первым футболистом, за которого заплатили 1 миллион фунтов. Игрок перешел из Бирмингема в Ноттингем.

Читайте также:
Умер на террасе кафе: врачи час пытались спасти бывшего футболиста сборной Бельгии

После завершения профессиональной карьеры Фрэнсис работал тренером в Квинз Парк, Шеффилде и Бирмингеме.

Ранее сообщалось, что умер легендарный футболист Карпат, выигравший Кубок СССР.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X