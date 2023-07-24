Умер первый британский футболист, стоивший 1 млн фунтов 24 июля, 21:00 Тревор Фрэнсис (Фото:REUTERS)

В понедельник, 24 июля, скончался легендарный английский нападающий Фрэнсис Тревор.

Пресс-служба Ноттингем Форест опубликовала пост, в котором сообщила о смерти английского форварда в возрасте 69 лет.

«Ноттингем Форест глубоко расстроен известием о смерти двукратного обладателя Кубка европейских чемпионов Тревора Фрэнсиса. Настоящая клубная легенда, которую никогда не забудут», — говорится в сообщении.

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Nottingham Forest is deeply saddened to learn of the passing of two-time European Cup winner, Trevor Francis.



A true Forest legend who will never be forgotten. pic.twitter.com/TRHnjr2Mmr — Nottingham Forest (@NFFC) July 24, 2023

Как информирует Daily Mail со ссылкой на заявление семьи, англичанин скончался от сердечного приступа.

В составе Ноттингем Форрест англичанин дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов в сезонах-1978/79 и 1979/80.

Отметим, что Тревор был первым футболистом, за которого заплатили 1 миллион фунтов. Игрок перешел из Бирмингема в Ноттингем.



После завершения профессиональной карьеры Фрэнсис работал тренером в Квинз Парк, Шеффилде и Бирмингеме.

Ранее сообщалось, что умер легендарный футболист Карпат, выигравший Кубок СССР.