«Пример несокрушимости». Футбольный клуб из Сумщины будет играть в родном городе, несмотря на близость к границе с Россией

Вице-президент футбольного клуба Тростянец Руслан Бова заявил, что команда будет играть домашние матчи Второй лиги и Кубка Украины в родном городе, несмотря на трудности, связанные с безопасностью.

В частности, в Тростянце с нетерпением ждут Кубка Украины, ведь согласно новому формату уже в первых раундах в Тростянец может приехать топ-команда, сообщает Украинский футбол.

«Для нас то, что мы можем попасть как на соперника областного калибра, так и на гранда — это большой интерес, интрига и плюс. Привезти в наш город клуб УПЛ — это для нас большое желание и мечта, а новый формат этому способствует и увеличивает шансы местных команд на желанную встречу с грандами», — сказал Бова.

Бова добавил, что для клуба это принципиальная позиция — играть матчи в родном городе.

«Скажу больше: если бы не было возможности принимать соперников в Тростянце, мы, наверное, даже приостановили бы выступления в ПФЛ, как многие другие клубы, которые воспользовались этим правом», — отметил функционер.

По словам Бова, клуб из-за своего расположения сталкивается с трудностями привлечения новых игроков, однако это не влияет на амбиции команды.

«Тростянец является неотъемлемой частью нашей культурно-спортивной традиции. И он должен играть в родном городе, показывая пример несокрушимости в городе, который стремительно восстанавливается после активных боевых действий и оккупации.

Бывают случаи, и они не редки, когда наши потенциальные новички берут трубку и после нескольких минут беседы отказываются даже от просмотра в команде — у кого-то собственные убеждения, кого-то родные и близкие предостерегают от работы в городе недалеко от российской границы", — добавил Бова.

