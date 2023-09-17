«Очень волновался». Трубин эмоционально отреагировал на свой дебют за Бенфику

17 сентября, 16:28
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Анатолий Трубин (Фото:ФК Бенфика)

Анатолий Трубин (Фото:ФК Бенфика)

Украинский голкипер лиссабонской Бенфики Анатолий Трубин поделился впечатлениями после дебюта за новую команду в матче чемпионата Португалии против Визелы (2:1).

Трубин опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором заявил, что это был волнующий момент и выразил надежду, что сумеет стать основным вратарем Бенфики.

«С момента перехода в Бенфику я ждал этого дня. Новая команда, новые ощущения, все новое для меня. ⠀

Видео дня

Очень волновался перед матчем. Когда-то так же сильно волновался перед дебютом в Шахтере. Но вчера все переживания прошли с первым прикосновением к мячу. Дальше уже просто наслаждался игрой и возможностью играть.

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Большая благодарность команде и тренерскому штабу. И болельщики. Это просто сумасшедшая поддержка, это фантастика. Даже на гостевой игре тысячи фанов, которые делают атмосферу. ⠀

Есть над чем работать. Есть что улучшать. И хочется продолжать. Чтобы это был первый среди многих матчей за Бенфику", — написал Трубин.

Ранее дебют Трубина оценил главный тренер Бенфики Рогер Шмидт.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Бенфика Анатолий Трубин

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