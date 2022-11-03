Вратарь Шахтера лидирует по количеству отраженных ударов в Лиге чемпионов 3 ноября, 18:18 Анатолий Трубин за шесть матчей сделал 31 сейв (Фото:ФК Шахтер)

Голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин по итогам 6 туров Лиги чемпионов возглавил рейтинг по количеству отраженных ударов.

За шесть матчей на групповом этапе украинский вратарь отразил 31 удар и стал лидером по этому показателю в сезоне-2022/23, сообщает официальный сайт УЕФА.

Также 31 сейв выполнил голкипер Брюгге Симоне Миньоле, но по воротам по воротам бельгийского клуба было нанесено меньше ударов, чем по воротам Шахтера - 35 против 41.

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Третье место занимает ворота Интера Андре Онана, совершивший 29 сейвов.

В этом сезоне Трубин сыграл за Шахтер во всех турнирах 14 матчей, в которых пропустил 15 мячей. Четыре матча Трубин вратарь отыграл без пропущенных мячей.

Сообщалось, что в 6-м туре Лиги чемпионов Шахтер проиграл Лейпцигу (0:4) и теперь сыграет в плей-офф Лиги Европы.