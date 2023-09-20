Трубин привез пенальти на старте дебютного матча за Бенфику в Лиге чемпионов — видео 20 сентября, 22:31 Анатолий Трубин (Фото:ФК Бенфика)

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Бенфика дома принимает Зальцбург.

В составе португальского клуба на поле вышел украинец Анатолий Трубин. Голкипер, который недавно впервые сыграл за команду в чемпионате Португалии, получил шанс проявить себя в Лиге чемпионов.

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Уже на второй минуте встречи Трубин стал антигероем. Украинец неудачно сыграл на выходе, нарушив правила в штрафной площади. Арбитр встречи указал на пенальти, дав Анатолию желтую карточку.

Фото: MEGOGO

The Trubin effect ✨😉 pic.twitter.com/STI4JhtR1w — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 20, 2023

Трубину повезло, что Конате пробил выше ворот с пенальти.

Отметим, что через несколько минут игрок Бенфики Антонио Силва был удален за игру рукой в своей штрафной. Со второй попытки австрийский клуб реализовал пенальти.

Estoy llorando con el defensa del Benfica akskskskskpic.twitter.com/gZwy9C3n4H — GxlDeRobbie (@_Lewangolski) September 20, 2023

Ранее сообщалось, что в матче Лиги чемпионов вратарь голом на последних секундах спас свою команду от поражения.