Трубин привез пенальти на старте дебютного матча за Бенфику в Лиге чемпионов — видео
Анатолий Трубин (Фото:ФК Бенфика)
В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Бенфика дома принимает Зальцбург.
В составе португальского клуба на поле вышел украинец Анатолий Трубин. Голкипер, который недавно впервые сыграл за команду в чемпионате Португалии, получил шанс проявить себя в Лиге чемпионов.
Уже на второй минуте встречи Трубин стал антигероем. Украинец неудачно сыграл на выходе, нарушив правила в штрафной площади. Арбитр встречи указал на пенальти, дав Анатолию желтую карточку.
Трубину повезло, что Конате пробил выше ворот с пенальти.
Отметим, что через несколько минут игрок Бенфики Антонио Силва был удален за игру рукой в своей штрафной. Со второй попытки австрийский клуб реализовал пенальти.
Ранее сообщалось, что в матче Лиги чемпионов вратарь голом на последних секундах спас свою команду от поражения.