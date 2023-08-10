Трубин эмоционально прокомментировал свой уход из Шахтера — видео 10 августа, 21:11 Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер)

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин официально перебрался в португальскую Бенфику.

Украинский игрок опубликовал пост в Instagram, в котором подвел итоги своего выступления за «горняков».

По словам 22-летнего вратаря, он благодарен Шахтеру за то, что воспитал и дал возможность реализовать себя в качестве футболиста.

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«16 лет жизни я посвятил Шахтеру. Здесь я рос как футболист и личность.

Большая ценность для меня иметь возможность не только быть в структуре такого большого клуба, но и приобщиться к его победам.

Большая благодарность каждому тренеру со времен академии Шахтера и по сей день. Вы научили меня всему, что я умею и знаю.

Большая честь делить раздевалку с выдающимися игроками клуба. Вы всегда были для меня примером.

Большая гордость иметь поддержку лучших и верных болельщиков Шахтера. Вы всегда останетесь в моем сердце.

Но сейчас пора идти дальше. Я не прощаюсь, а говорю «До свидания», — написал Трубин.

Ранее сообщалось, что Андрей Пятов трогательно обратился к болельщикам после окончания карьеры.