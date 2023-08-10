Трубин эмоционально прокомментировал свой уход из Шахтера — видео
Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер)
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин официально перебрался в португальскую Бенфику.
Украинский игрок опубликовал пост в Instagram, в котором подвел итоги своего выступления за «горняков».
По словам 22-летнего вратаря, он благодарен Шахтеру за то, что воспитал и дал возможность реализовать себя в качестве футболиста.
«16 лет жизни я посвятил Шахтеру. Здесь я рос как футболист и личность.
Большая ценность для меня иметь возможность не только быть в структуре такого большого клуба, но и приобщиться к его победам.
Большая благодарность каждому тренеру со времен академии Шахтера и по сей день. Вы научили меня всему, что я умею и знаю.
Большая честь делить раздевалку с выдающимися игроками клуба. Вы всегда были для меня примером.
Большая гордость иметь поддержку лучших и верных болельщиков Шахтера. Вы всегда останетесь в моем сердце.
Но сейчас пора идти дальше. Я не прощаюсь, а говорю «До свидания», — написал Трубин.
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