Принципиальная договоренность: Трубин согласовал контракт с финалистом Лиги чемпионов 7 июля, 08:53 Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер)

Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Анатолий Трубин близок к переезду в Интер.



Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в Twitter, итальянский клуб уже согласовал личный контракт с футболистом.

Стороны договорились о том, что соглашение будет действовать до лета 2028 года.

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Отмечается, что договоренность вступит в силу, если Интер продаст Андре Онану, которым активно интересуется Манчестер Юнайтед.

Напомним, Трубин стал чемпионом Украины в составе Шахтера по итогам прошедшего сезона. На его счету 38 матчей за донецкий клуб во всех турнирах, в которых 14 раз он оставил свои ворота в целостности.

Ранее сообщалось, в Шахтере сделали заявление о возможном уходе Трубина.