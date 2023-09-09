«Как будто в первый класс»: игрок сборной Украины раскрыл комичные подробности изучения португальского языка 9 сентября, 18:53 Анатолий Трубин в Бенфике (Фото:ФК Бенфика)

Вратарь Бенфики Анатолий Трубин рассказал о том, что начал изучать португальский язык.

Украинский футболист признался, что изучает новый для себя язык с нуля. Для него португальская речь мягкая, которая требует особого подхода в учебе.

«Я для себя хочу выучить этот язык. Все понимают английский на поле, но все равно разговаривают на португальском, поэтому это очень важно.

Видео дня

Сейчас все идет очень и очень трудно, первые занятия, но нужно время, шаг за шагом нужно становиться умнее, лучше и начинать общаться.

Кроме английского я не изучал ничего, поэтому для меня это что-то новое. Сейчас я как будто в первый класс иду, мне по буквам все говорят, но по-другому никак.

Если сравнивать с английским, (португальский — прим.) какой-то такой более мягкий, более мягкие буквы. Согласные, ударения, все это нужно изучать, поэтому с этим очень трудно", — рассказал Трубин в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, Анатолий перебрался в Бенфику из Шахтера текущим летом. За португальский клуб пока не играл.

Ранее голкипер сборной Украины признался, с какими проблемами столкнулся в португальском топ-клубе.