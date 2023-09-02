«Ситуация в воротах понятна на 100%». Тренер Бенфики оценил перспективы Трубина после перехода конкурента в другой клуб 2 сентября, 18:08 Трубин подписал контракт на пять лет (Фото:ФК Бенфика)

Главный тренер лиссабонской Бенфики Рогер Шмидт высказался относительно перспектив украинского голкипера Анатолия Трубина в клубе после перехода вратаря Одиссеаса Влаходимоса из состава «орлов» в Ноттингем Форест.

Об этом сообщает официальный сайт Бенфики.

Шмидт заявил, что он верит в Трубина, однако решил дать украинцу несколько недель на адаптацию и не исключил, что уже в ближайшее время он сможет дебютировать за лиссабонский клуб.

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«Трубин очень качественный игрок, у него есть опыт игры в Лиге чемпионов с разницей в несколько дней между матчами. Я всегда ищу правильный момент, чтобы игроки могли действовать.

Эти трансферы всегда долгосрочные. Мы нанимаем этих игроков, ведь они нас убедили — поэтому они подписывают контракты на четыре, пять или шесть лет. Начало всегда особенное и зависит от состава игрока и ситуации в команде. Трубин очень хороший вратарь, мы в него верим. Сейчас ситуация в воротах понятна на 100%", — цитирует Шмидта.

Следует отметить, что Трубин стал игроком Бенфику в начале августа, однако пока что не сыграл за новую команду ни одного поединка.



Сегодня, 2 сентября, в 22:30 Бенфика сыграет против Гимарайнша в четвертом туре чемпионата Португалии.

Ранее сообщалось, что Трубин попал в символическую сборную самых дорогих украинцев, выступающих за рубежом.