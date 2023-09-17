Пропустил с пенальти. Голкипер сборной Украины победно дебютировал в португальском клубе — видео
Анатолий Трубин (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
В рамках пятого тура чемпионата Португалии Бенфика на выезде обыграла Визелу.
«Орлы» заработали комфортное преимущество еще в первом тайме. Сначала Муса реализовал свой момент, а затем Ди Мария забил второй гол в ворота соперника.
В составе португальского гранда дебютировал украинец Анатолий Трубин, однако отстоять на ноль у него не получилось. Хозяева забили гол престижа с пенальти.
За весь поединок Трубин выполнил один сейв.
Визела — Бенфика — 1:2
Голы: Саму, 70 (п) — Муса, 9, Ди Мария, 39
В турнирной таблице чемпионата Португалии Бенфика идет на втором месте, имея 12 очков.
Ранее голкипер сборной Украины признался, с какими проблемами столкнулся в португальском топ-клубе.