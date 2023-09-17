Пропустил с пенальти. Голкипер сборной Украины победно дебютировал в португальском клубе — видео

17 сентября, 08:55
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Анатолий Трубин (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Анатолий Трубин (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

В рамках пятого тура чемпионата Португалии Бенфика на выезде обыграла Визелу.

«Орлы» заработали комфортное преимущество еще в первом тайме. Сначала Муса реализовал свой момент, а затем Ди Мария забил второй гол в ворота соперника.

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В составе португальского гранда дебютировал украинец Анатолий Трубин, однако отстоять на ноль у него не получилось. Хозяева забили гол престижа с пенальти.

Видео дня

За весь поединок Трубин выполнил один сейв.

Визела — Бенфика — 1:2
Голы: Саму, 70 (п) — Муса, 9, Ди Мария, 39

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В турнирной таблице чемпионата Португалии Бенфика идет на втором месте, имея 12 очков.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее голкипер сборной Украины признался, с какими проблемами столкнулся в португальском топ-клубе.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Бенфика Анатолий Трубин

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