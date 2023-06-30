Голкипер сборной Украины заинтересовал лучший клуб Европы
Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер Донецк)
Вратарь сборной Украины и Шахтера Анатолий Трубин имеет высокие шансы оказаться в клубе из АПЛ.
По информации ТаТоТаке, английский Манчестер Сити заинтересован в подписании украинского игрока.
Клуб давно наблюдает за игрой Трубина. «Горожане» рассматривают подписание украинца в качестве альтернативы Эдерсону и Ортеге.
Напомним, что по итогу прошлого сезона Манчестер Сити оформил требл — выиграл Кубок Англии, чемпионат Англии и Лигу чемпионов.
Трубин стал чемпионом Украины в составе Шахтера по итогам прошедшего сезона. На его счету 38 матчей за донецкий клуб во всех турнирах, в которых 14 раз он оставил свои ворота в целостности.
Отметим, что интерес из Англии к Анатолию также проявляет лондонский Челси.
Ранее сообщалось, что финалист Лиги чемпионов готов выложить крупную сумму за трансфер вратаря сборной Украины.