Голкипер сборной Украины заинтересовал лучший клуб Европы 30 июня, 16:40 Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Вратарь сборной Украины и Шахтера Анатолий Трубин имеет высокие шансы оказаться в клубе из АПЛ.

По информации ТаТоТаке, английский Манчестер Сити заинтересован в подписании украинского игрока.

Клуб давно наблюдает за игрой Трубина. «Горожане» рассматривают подписание украинца в качестве альтернативы Эдерсону и Ортеге.

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Напомним, что по итогу прошлого сезона Манчестер Сити оформил требл — выиграл Кубок Англии, чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

Трубин стал чемпионом Украины в составе Шахтера по итогам прошедшего сезона. На его счету 38 матчей за донецкий клуб во всех турнирах, в которых 14 раз он оставил свои ворота в целостности.



Отметим, что интерес из Англии к Анатолию также проявляет лондонский Челси.

Ранее сообщалось, что финалист Лиги чемпионов готов выложить крупную сумму за трансфер вратаря сборной Украины.