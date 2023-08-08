Голкипер сборной Украины прибыл в Лиссабон перед переходом в португальский топ-клуб — видео

8 августа, 10:23
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Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер)

Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер)

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин близок к подписанию контракта с лиссабонской Бенфикой.

Накануне Трубина заметили в аэропорту столицы Португалии Лиссабоне, сообщает B24.

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Репортеры на выходе из аэропорта уже ждали Трубина, чтобы услышать от него несколько слов об ожиданиях от трансфера, однако вратарь отказался от общения с прессой.

Видео дня

https://twitter.com/b24pt/status/1688638126367838208?s=46&t=paN9-Ss0YR5I7h75Hw1kXQ

Ожидается, что Бенфика заплатит за 22-летнего украинца 10 млн евро + еще 1 млн бонусами + 40% от суммы чистой прибыли с перепродажи.

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Трубин не вернулся с Шахтером в Украину после благотворительного поединка с Тоттенхэмом.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Португалия ФК Шахтер Сборная Украины Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

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