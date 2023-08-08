Голкипер сборной Украины прибыл в Лиссабон перед переходом в португальский топ-клуб — видео
Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер)
Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин близок к подписанию контракта с лиссабонской Бенфикой.
Накануне Трубина заметили в аэропорту столицы Португалии Лиссабоне, сообщает B24.
Репортеры на выходе из аэропорта уже ждали Трубина, чтобы услышать от него несколько слов об ожиданиях от трансфера, однако вратарь отказался от общения с прессой.
Ожидается, что Бенфика заплатит за 22-летнего украинца 10 млн евро + еще 1 млн бонусами + 40% от суммы чистой прибыли с перепродажи.
Трубин не вернулся с Шахтером в Украину после благотворительного поединка с Тоттенхэмом.