«Никогда нельзя так проигрывать». Туран объяснил, почему Шахтер уступил Динамо в Кубке Украины

Турецкий специалист считает, что его команда допустила роковую ошибку, отойдя к своим воротам после гола в ворота Динамо.

«Я сказал своим ребятам в раздевалке, что мы действительно доминируем, однако счет на табло до сих пор 0:0. Самое важное — именно счет. Во втором тайме мы сумели отличиться, но, к сожалению, с какого-то момента матча начали проседать.

Несмотря на то, что я доволен ходом событий матча, я недоволен тем, как именно мы проиграли. Я проиграл много матчей в своей карьере, однако никогда нельзя проигрывать, отступая назад.

Я очень расстроен ходом событий в последней трети сегодняшнего матча. Мы должны будем все проанализировать и сделать выводы", — сказал Туран в эфире УПЛ ТВ.

Наставник Шахтера добавил, что его подопечные показали плохую реализацию моментов.

«У нас было достаточно шансов отличиться как в первом, так и во втором тайме. В футболе ты должен использовать моменты в нужный момент. Сегодня нам, к сожалению, этого не хватило», — отметил Туран.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко повторил голевой рекорд Милевского в украинском «класико».