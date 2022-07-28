«Я не ожидал такого». Луческу раскритиковал турецких фанатов за скандирование в поддержку Путина 28 июля, 09:40 Мирча Луческу вывел Динамо в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу после победы над Фенербахче в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов подверг критике турецких фанатов, которые на трибунах пели в поддержку российского диктатора Владимира Путина.

После поединка Луческу заявил, что план Динамо на игру сработал, но он остался очень недоволен поведением фанатов стамбульского клуба, сообщает Fanatik.

«Мы не можем принять поведение болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Очень жаль», – заявил Луческу.

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Из-за скандирования турецких фанатов о российском диктаторе Владимире Путине Мирче Луческу после матча с Фенербахче не явился на пресс-конференцию.

Сообщалось, что Динамо победило Фенербахче со счетом 2:1 в дополнительное время и вышло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, где украинский клуб ждет дуэль с австрийским Штурмом.

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