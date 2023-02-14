Экс-футболист Шахтера пережил клиническую смерть во время тренировки

14 февраля, 19:18
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Данченко сейчас в больнице (Фото:ФК Шахтер)

Данченко сейчас в больнице (Фото:ФК Шахтер)

У защитника луганской Зари и экс-игрока донецкого Шахтера Олега Данченко случился инфаркт на тренировочных сборах в Турции.

Об этом сообщает Telegram-канал Футбол 2.0.

Инцидент произошел во время тренировки луганского клуба. На помощь 28-летнему футболисту вовремя прибыли медики, после чего он был отправлен в больницу.

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Затем информацию подтвердили в Шахтере, где заявили, что игрок пережил клиническую смерть.

https://twitter.com/FCShakhtar/status/1625199386241208339

Журналист Михаил Спиваковский в своем Telegram-канале добавил, что у Данченко трижды останавливалось сердце, а спасти его удалось благодаря австрийским врачам, которые находились рядом и имели дефибрилляторы.

Ранее сообщалось, что во время матча Евро-2020 футболист сборной Дании Кристиан Эриксен пережил остановку сердца. После этого ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Он вернулся в футбол и теперь выступает за Манчестер Юнайтед.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Заря ФК Шахтер Инфаркт

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