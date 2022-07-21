В FIFA 23 не будет сборной России и российских клубов 21 июля, 17:09 Компания EA Sports проявила солидарность с Украиной (Фото:EA)

В популярной компьютерной игре FIFA 23 не будет сборной России и российских клубов.

Такую информацию подтвердил разработчик серии футбольных симуляторов FIFA EA Sports, сообщает Eurogamer.

В компании отметили, что приняли такое решение из-за солидарности с украинцами и призвали к прекращению войны, которую начала Россия.

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«В соответствии с нашими партнерами в ФИФА и УЕФА, EA Sports не будет включать сборную России и российские клубы в FIFA 23», — заявили в компании.



Релиз FIFA 23 намечен на 1 октября 2022 года.

Ранее компания EA Sports удалила сборную России и российские клубы из FIFA 22.



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