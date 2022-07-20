Через несколько дней после трансфера. У звездного новичка Боруссии Дортмунд обнаружили рак
Себастьен Алле перешел в Боруссию Дортмунд в июле этого года (Фото:Себастьен Алле via Instagram)
У нападающего дортмундской Боруссии Себастьена Алле, который во время летнего трансферного окна перешел из амстердамского Аякса, диагностировали злокачественную опухоль.
Об этом сообщает официальный сайт Боруссии Дортмунд.
После утренней тренировки в понедельник Алле пожаловался на плохое самочувствие, после чего прошел медобследование, которое обнаружило у 28-летнего футболиста опухоль яичка.
Алле уже покинул тренировочный лагерь в Швейцарии и вернулся в Дортмунд, где в ближайшие дни пройдет дополнительный осмотр в специализированном медицинском учреждении.
Боруссия оформила трансфер Алле 6 июля, подписав с игроком контракт до 30 июня 2026 года. За переход форварда Боруссия заплатила Аяксу 31 млн евро.
В прошлом сезоне Алле был одним из самых результативных форвардов Европы, забив за Аякс во всех турнирах 34 гола в 44 матчах.
Ранее сообщалось, что у валлийского вратаря Дэниеля Бардена был обнаружен тестикулярный рак.
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