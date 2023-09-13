«Это неуважение». У Лионеля Месси «отобрали» десятый номер в сборной Аргентины — фото
Лео Месси (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)
Аргентинец Анхель Корреа в победном матче против Боливии (3:0) в отборе на ЧМ-2026 появился на поле под десятым номером.
Дело в том, что Лионель Месси, который является безоговорочным обладателем «десятки» в сборной, не попал в заявку на поединок, чем быстро воспользовался Корреа.
Решение игрока Атлетико взять легендарный для Аргентины десятый номер изрядно разозлило болельщиков семикратного обладателя Золотого мяча.
«Это неуважение.
Как такое возможно?
Только Месси и Марадона должны носить номер 10 для Аргентины, извлеките его, когда Месси уйдет из международного футбола", — написали болельщики под постом.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси приобрел особняк на набережной в городе Форт-Лодердейл, Флорида.