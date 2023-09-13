«Это неуважение». У Лионеля Месси «отобрали» десятый номер в сборной Аргентины — фото 13 сентября, 13:02 Лео Месси (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)

Аргентинец Анхель Корреа в победном матче против Боливии (3:0) в отборе на ЧМ-2026 появился на поле под десятым номером.

Дело в том, что Лионель Месси, который является безоговорочным обладателем «десятки» в сборной, не попал в заявку на поединок, чем быстро воспользовался Корреа.

Решение игрока Атлетико взять легендарный для Аргентины десятый номер изрядно разозлило болельщиков семикратного обладателя Золотого мяча.

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«Это неуважение.

Как такое возможно?

Только Месси и Марадона должны носить номер 10 для Аргентины, извлеките его, когда Месси уйдет из международного футбола", — написали болельщики под постом.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси приобрел особняк на набережной в городе Форт-Лодердейл, Флорида.