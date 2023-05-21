«Лома настоящий победитель». Чемпион мира считает, что у украинца украли победу 21 мая, 10:19 Василий Ломаченко (Фото:BOXINGSCENE)

Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона в легком весе Девину Хейни. Шакур Стивенсон, который недавно ворвался в легкий вес, чтобы завоевать титул в третьей по счету весовой категории, не согласился с результатом поединка.

По его словам украинец сделал все, чтобы забрать победу в этом бою.

«Ломаченко должен быть безоговорочным чемпионом здесь, он победил. Он выиграл этот бой. Он наносил более чистые удары. Он наносил более чистые удары по Дэву, и он увеличил темп», — сказал Стивенсон, сообщает Boxind Scene.

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Сообщается, что Шакур поддерживал Хейни в этом поединке, но не смог молчать об украденной победе у Ломаченко.

Отметим, что команда бывшего чемпиона мира в легком весе заявила, что будет оспаривать решение судей.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко расплакался после поражения от Хейни.