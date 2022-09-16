В ситуацию вмешивался Суркис. У Луческу случился конфликт с легендой Динамо — журналист 16 сентября, 09:45 Луческу возглавил Динамо летом 2020 года (Фото:ФК Динамо)

У главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу случился конфликт с его ассистентом Олегом Гусевым, сообщил журналист Игорь Бурбас на YouTube-канале ЧИСТЫЙ ПИДКАсТ.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе. По информации инсайдера, помощник румынского наставника «бело-синих» был близок к тому, чтобы потерять свою должность.

Луческу пришлось даже отстранить Гусева от тренировочного процесса Динамо на несколько дней.

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Однако позже ассистент попросил извинения у румынского специалиста за свое поведение. К тому же, за него в разговоре с Луческу просил сам президент Динамо Игорь Суркис.

Гусев почти всю свою карьеру провел в киевском клубе. В его составе он сыграл 292 матча. В тренерском штабе Луческу Олег работает с 2020 года.

Накануне Динамо потерпело поражение в Лиге Европы от кипрского АЕКа со счетом 0:1.

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