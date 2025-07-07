В жизни известного бразильского футболиста Неймара случилось радостное событие. Он и его возлюбленная Бруна Бьянкарди сообщили в соцсетях о рождении ребенка.

У игрока Сантоса и сборной Бразилии родилась дочь. Девочку назвали Мел. Пара также воспитывает еще одну дочь Мави.

«Наша Мел сделала жизнь слаще. Пусть Бог тебя оберегает», — говорится в совместном посте Бруны и Неймара.

Реклама

А также пара поделилась трогательными фото с новорожденной.

Известно, что у Неймара есть еще двое детей от разных женщин — третья дочь Хелена и сын Лукка.

Кстати, в июне 33-летний бразилец подписал контракт с Сантосом до конца 2025 года.