«Добро пожаловать, малыш Кристиан». Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка во второй раз стали родителями — фото 5 сентября, 13:25 Паулу Фонсека с женой в Риме (Фото:Instagram)

В пятницу, 1 сентября, у экс-наставника «горняков» Паулу Фонсеки и его жены Екатерины родился сын.

В своих социальных сетях супруги обнародовали фото с новорожденным малышом. Мальчика назвали Кристиан.

«Добро пожаловать, малыш Кристиан», — написала Екатерина.

Отметим, что у пары также есть сын Мартин, который родился в 2019 году.

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Тренер французского Лилля познакомился с украинкой, когда возглавлял Шахтер. Екатерина работала руководителем пресс-службы президента донецкого клуба Рината Ахметова.

Ранее Паулу Фонсека призвал португальские клубы не торговать с россиянами.