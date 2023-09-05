«Добро пожаловать, малыш Кристиан». Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка во второй раз стали родителями — фото
Паулу Фонсека с женой в Риме (Фото:Instagram)
В пятницу, 1 сентября, у экс-наставника «горняков» Паулу Фонсеки и его жены Екатерины родился сын.
В своих социальных сетях супруги обнародовали фото с новорожденным малышом. Мальчика назвали Кристиан.
«Добро пожаловать, малыш Кристиан», — написала Екатерина.
Отметим, что у пары также есть сын Мартин, который родился в 2019 году.
Тренер французского Лилля познакомился с украинкой, когда возглавлял Шахтер. Екатерина работала руководителем пресс-службы президента донецкого клуба Рината Ахметова.
Ранее Паулу Фонсека призвал португальские клубы не торговать с россиянами.