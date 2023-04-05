У известного украинского футболиста обнаружили рак 5 апреля, 15:02 Литовченко выступал за ряд украинских клубов (Фото:Сергей Литовченко via Instagram)

У украинского вратаря Сергея Литовченко диагностировали онкологическое заболевание.

Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил тренер Никита Черных.

35-летнему голкиперу, который с января находится без клуба, нужна финансовая помощь.

«У Сергея Литовченко обнаружен рак, поэтому нужны химиотерапия, дорогостоящие препараты для лечения, что очень сложно потянуть его семье. Потому я вас очень прошу помочь любым способом.

Видео дня

Если вы откажетесь от чашечки кофе в кафе и пришлете деньги на помощь, они нам очень помогут! Мы нуждаемся в вашей помощи", — написал Черных, прикрепив реквизиты.

В Украине Литовченко выступал за харьковский Арсенал, Газовик-ХГВ, Феникс-Ильичевец, Волынь, Нафтовик-Укрнафта, Гелиос, Олимпик, Черноморец и Львов.

Также вратарь играл в Грузии, Азербайджане и Казахстане.

Ранее сообщалось, что нападающий дортмундской Боруссии и сборной Кот д’Ивуара Себастьен Алле дебютировал за немецкую команду после успешной борьбы с раком яичек.