У известного украинского футболиста обнаружили рак
Литовченко выступал за ряд украинских клубов (Фото:Сергей Литовченко via Instagram)
У украинского вратаря Сергея Литовченко диагностировали онкологическое заболевание.
Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил тренер Никита Черных.
35-летнему голкиперу, который с января находится без клуба, нужна финансовая помощь.
«У Сергея Литовченко обнаружен рак, поэтому нужны химиотерапия, дорогостоящие препараты для лечения, что очень сложно потянуть его семье. Потому я вас очень прошу помочь любым способом.
Если вы откажетесь от чашечки кофе в кафе и пришлете деньги на помощь, они нам очень помогут! Мы нуждаемся в вашей помощи", — написал Черных, прикрепив реквизиты.
В Украине Литовченко выступал за харьковский Арсенал, Газовик-ХГВ, Феникс-Ильичевец, Волынь, Нафтовик-Укрнафта, Гелиос, Олимпик, Черноморец и Львов.
Также вратарь играл в Грузии, Азербайджане и Казахстане.
Ранее сообщалось, что нападающий дортмундской Боруссии и сборной Кот д’Ивуара Себастьен Алле дебютировал за немецкую команду после успешной борьбы с раком яичек.