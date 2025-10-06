Бывший игрок сборной Украины получил дисквалификацию после скандала в Запорожье

6 октября, 14:55
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение о дисквалификации главного тренера Ингульца Василия Кобина за инцидент, произошедший в игре с Металлургом Запорожье.

Об этом пишет пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

В восьмом туре Первой лиги на стадионе Славутич-Арена местная команда расписала ничью с Ингульцом (0:0). В конце игры из-за излишних эмоций красную карточку получил главный тренер команды гостей Василий Кобин.

Бывший футболист сборной Украины и Шахтера использовал непристойные, оскорбительные слова в адрес официального лица матча. Как следствие, КДК УАФ отстранил Кобина от участия в соревнованиях на три матча, из которых на один условно с испытательным на однолетний срок.

Отметим, что после ничьей в Запорожье Ингулец в следующем туре одолел Феникс-Мариуполь (2:0).

Сейчас команда Кобина занимает четвертое место Первой лиги, имея 16 зачетных баллов в активе.

В следующем туре Ингулец сыграет против Агробизнеса, который занимает третью строчку чемпионата. Встреча запланирована на 8 октября, начало игры в 13:00.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   ФК Шахтер Футбол УАФ Первая лига Сборная Украины ФК Ингулец Запорожье ФК Металлург

