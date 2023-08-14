«Нарратив российской пропаганды»: УАФ отреагировала на нацистский баннер на матче Динамо — фото 14 августа, 17:09 Динамо Киев (Фото:ФК Динамо)

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и Греческую федерацию футбола по поводу баннера болельщиков Ариса с надписью «Разбить нацистов «Азова» на матче Динамо в отборе Лиги конференций.

Греческие болельщики вывесили скандальный баннер, который привлек внимание общественности.

УАФ потребовала разобраться с ситуацией, направив письмо в адрес обеих организаций.

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«Вынуждены обратиться из-за оскорбительного и опасного инцидента, который произошел во время недавнего матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между Арисом и Динамо.

На трибунах Kleanthis Vikelidis Stadium (Салоники, Греция) был продемонстрирован возмутительный баннер в адрес защитников Азовстали, а именно «Smash Azov nazis» («Уничтожить нацистов Азова»), что было видно в трансляции матча.

Фото: Арис - Динамо

Предполагаем, что баннер изготовили местные ультрас, контактирующие с российскими фан-движениями, поскольку месседж на баннере полностью совпадает с посылами российской пропаганды. Указанный баннер был изъят с трибун примерно через 10 минут.

Однако факт этого инцидента очень обеспокоил, поскольку он является опасным сигналом глубоко ошибочного восприятия трагических событий в Украине, а также примером неприемлемой для футбольной семьи пропаганды насилия на матчах соревнований под эгидой УЕФА.

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Защитники «Азовстали», также известные как подразделение «Азов» украинской армии, не имеют никакой связи с нацистами, как никто из украинского общества, но это нарратив российской пропаганды, который она распространяет по всему миру", — говорится в письме.

Фото: УАФ

Отметим, что первый поединок завершился победой Ариса. Ответная игра состоится 17 августа.

Напомним, разъяренные болельщики киевлян раскритиковали команду после поражения от Ариса.

Ранее сообщалось, что Динамо креативно обратилось к фанатам перед еврокубковым матчем.