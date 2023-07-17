УАФ потребовала исключить РФС из УЕФА и ФИФА за участие крымских клубов в российском чемпионате
УАФ (Фото:УАФ)
Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА с официальным письмом, в котором просит отреагировать на незаконное включение клубов из украинского Крыма — ФК Севастополь и Рубин Ялта — в чемпионат России.
«Мы уже несколько раз обращались к ФИФА и УЕФА по поводу попыток руководства российского футбола включить украинские клубы для участия в российских внутренних чемпионатах. Обращаемся к вам снова по поводу этого вопроса с просьбой рассмотреть и принять меры по устранению еще одного нарушения россией всех существующих правил и норм».
В украинской организации напомнили, что российский союз грубо нарушил устав ФИФА и УЕФА.
«Несмотря на многочисленные обращения УАФ к ФИФА и УЕФА на этот счет,
Напомним, вчера, 16 июля, Севастополь и Рубин Ялта стартовали во Второй лиги российского первенства.
Ранее сообщалось, что футболисты российского клуба оказались неподалеку от взрыва на Крымском мосту.