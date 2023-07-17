УАФ потребовала исключить РФС из УЕФА и ФИФА за участие крымских клубов в российском чемпионате 17 июля, 18:35 УАФ (Фото:УАФ)

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА с официальным письмом, в котором просит отреагировать на незаконное включение клубов из украинского Крыма — ФК Севастополь и Рубин Ялта — в чемпионат России.

«Мы уже несколько раз обращались к ФИФА и УЕФА по поводу попыток руководства российского футбола включить украинские клубы для участия в российских внутренних чемпионатах. Обращаемся к вам снова по поводу этого вопроса с просьбой рассмотреть и принять меры по устранению еще одного нарушения россией всех существующих правил и норм».

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В украинской организации напомнили, что российский союз грубо нарушил устав ФИФА и УЕФА.

«Несмотря на многочисленные обращения УАФ к ФИФА и УЕФА на этот счет, 16.07.2023 ФК Севастополь и ФК Рубин Ялта провели свои первые матчи во втором российском дивизионе. Мы расцениваем такие действия, как грубое нарушение уставов ФИФА и УЕФА и решения УЕФА об особом статусе крымского футбола. В свете вышеупомянутого УАФ снова обращается к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность исключения рфс из членства в ФИФА и УЕФА из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мира и Европы и ценностям всемирной футбольной семьи», — говорится в заявлении УАФ.

Напомним, вчера, 16 июля, Севастополь и Рубин Ялта стартовали во Второй лиги российского первенства.

Ранее сообщалось, что футболисты российского клуба оказались неподалеку от взрыва на Крымском мосту.