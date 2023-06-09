Выдумка СМИ: УАФ опровергла отстранение Павелко 9 июня, 21:21 Андрей Павелко (Фото:УАФ via Facebook)

Украинская ассоциация футбола опровергла информацию по поводу отстранения Андрея Павелко с должности главы организации.

Пресс-служба ассоциации выпустила заявление, в котором прокомментировала решение функционера отменить апелляцию. В организации заявили, что это неправдивая информация.

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«В отдельных СМИ распространяется очередная порция недостоверной информации о якобы «отстранении» руководителя УАФ Андрея Павелко от занимаемой должности и о том, что он якобы с этим «согласился».

Подчеркиваем, что президент УАФ не был отстранен от занимаемой должности, соответствующее решение первой судебной инстанции не вступило в законную силу. Процедура его апелляционного обжалования продолжается", — говорится в заявлении.

Напомним, Павелко и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий обвинены по делу о хищении средств на строительстве завода по искусственным футбольным полям.

В ноябре прошлого года Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей. Сейчас они вышли под залог на общую сумму 19 миллионов 760 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров провел первое занятие со сборной Украины.