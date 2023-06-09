Выдумка СМИ: УАФ опровергла отстранение Павелко
Андрей Павелко (Фото:УАФ via Facebook)
Украинская ассоциация футбола опровергла информацию по поводу отстранения Андрея Павелко с должности главы организации.
Пресс-служба ассоциации выпустила заявление, в котором прокомментировала решение функционера отменить апелляцию. В организации заявили, что это неправдивая информация.
«В отдельных СМИ распространяется очередная порция недостоверной информации о якобы «отстранении» руководителя УАФ Андрея Павелко от занимаемой должности и о том, что он якобы с этим «согласился».
Подчеркиваем, что президент УАФ не был отстранен от занимаемой должности, соответствующее решение первой судебной инстанции не вступило в законную силу. Процедура его апелляционного обжалования продолжается", — говорится в заявлении.
Напомним, Павелко и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий обвинены по делу о хищении средств на строительстве завода по искусственным футбольным полям.
В ноябре прошлого года Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей. Сейчас они вышли под залог на общую сумму 19 миллионов 760 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что Сергей Ребров провел первое занятие со сборной Украины.