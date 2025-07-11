Слепой жребий и без дополнительного времени. Официально представлен новый формат Кубка Украины по футболу
Кубок Украины (Фото: УАФ)
Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила о новом формате проведения Кубка Украины, который вступит в силу уже в сезоне 2025/26.
Как сообщает пресс-служба УАФ, произойдут следующие изменения:
— турнир стартует с квалификации среди победителей региональных кубков;
— с 1/32 финала к игре присоединяются клубы УПЛ (без участников еврокубков);
— в 1/16 финала присоединятся еще четыре клуба, которые играют в еврокубках;
— один раунд — один матч. Без дополнительного времени, сразу серия послематчевых пенальти.
— максимально слепой жребий: Шахтер или Динамо могут играть между собой, или против любителей.
Также отмечается, что все матчи будет транслировать в прямом эфире УПЛ ТВ и впервые за много лет появится новый трофей.
Открытие турнира и жеребьевка квалификационного раунда уже совсем скоро, сообщает УАФ. Базовая дата первых матчей — 9−10 августа.
Напомним, в сезоне 2024/25 Кубок Украины выиграл донецкий Шахтер, который победил в финале киевское Динамо.