Слепой жребий и без дополнительного времени. Официально представлен новый формат Кубка Украины по футболу

Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила о новом формате проведения Кубка Украины, который вступит в силу уже в сезоне 2025/26.

Как сообщает пресс-служба УАФ, произойдут следующие изменения:

— турнир стартует с квалификации среди победителей региональных кубков;

— с 1/32 финала к игре присоединяются клубы УПЛ (без участников еврокубков);

— в 1/16 финала присоединятся еще четыре клуба, которые играют в еврокубках;

— один раунд — один матч. Без дополнительного времени, сразу серия послематчевых пенальти.

— максимально слепой жребий: Шахтер или Динамо могут играть между собой, или против любителей.

Также отмечается, что все матчи будет транслировать в прямом эфире УПЛ ТВ и впервые за много лет появится новый трофей.

Открытие турнира и жеребьевка квалификационного раунда уже совсем скоро, сообщает УАФ. Базовая дата первых матчей — 9−10 августа.

Напомним, в сезоне 2024/25 Кубок Украины выиграл донецкий Шахтер, который победил в финале киевское Динамо.