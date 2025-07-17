Украинская ассоциация футбола (УАФ) во время мероприятия в Доме футбола презентовала новый трофей Кубка Украины.

Центральной составляющей трофея стала казацкая булава «как символ силы и непобедимости», сообщает пресс-служба УАФ.

Новый Кубок Украины / Фото: УАФ

«Кошевой атаман Иван Сирко, по легенде, не проиграл ни одной битвы — как и победитель Кубка Украины на своем пути к триумфу.

Главный элемент кубка — булава, окруженная 11 копьями, которые символизируют 11 футболистов, которые, объединенные общей идеей, завоевали себе — честь, а Украине — славу", — говорится в сообщении.

Ранее УАФ объявила о новом формате проведения Кубка Украины, который вступит в силу уже в сезоне 2025/26. В частности, турнир стартует с квалификации среди победителей региональных кубков, больше не будет дополнительного времени, будет происходить слепой жребий на всех стадиях.

В сезоне 2024/25 Кубок Украины выиграл донецкий Шахтер, который победил в финале киевское Динамо.