«Должна получить полную международную изоляцию». Украинская ассоциация футбола призвала УЕФА не допустить Россию к отбору на Евро-2024 15 сентября, 19:27 Павелко призвал УЕФА изолировать Россию (Фото:УАФ)

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с просьбой не допустить сборную России к отборочным матчам на чемпионат Европы 2024 года, который состоится в Германии.

По словам президента УАФ и члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко, Россия как страна-агрессор не должна участвовать в жеребьевке и, соответственно, в самом турнире, сообщает официальный сайт организации.

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"Страна-агрессор не может быть представлена в соревнованиях, где принимают участие сборные стран, которые, в отличие от РФ, уважают суверенитет, территориальную целостность других государств.

Страна, которая в XXI веке на виду у всего мира убивает невинных женщин, детей и пожилых людей, стремится уничтожить — физически и ментально — целый народ, наш народ, должна получить на международной арене полную изоляцию, в том числе в футболе! Пока не прекратит совершать свои преступления и не компенсирует нанесенный ущерб", — заявил Павелко.

Жеребьевка отбора Евро-2024 состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Ранее сообщалось, что УЕФА не допустил российские клубы и сборную для участия в турнирах под эгидой организации в сезоне 2022/23.



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