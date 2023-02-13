Украинская ассоциация футбола продавала календарь с картой Украины без Закарпатской области — фото 13 февраля, 16:48 Календарь был посвящен 30-летию УАФ (Фото:УАФ)

Украинская ассоциация футбола (УАФ) в 2022 году продавала календарь с картой Украины без Закарпатской области, сообщает KDK.

Календарь был посвящен 30-летию УАФ. На каждом листке были постеры футболистов национальной сборной, а в конце календаря изображена карта Украины, однако на ней отсутствуют контуры Закарпатской области.



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"Ну, хорошо хоть Крым и Донбасс не забыли", - говорится в сообщении KDK.

Ранее сообщалось, что УАФ внесла залог за своего президента Андрея Павелко, которого Печерский суд Киева арестовал на два месяца.