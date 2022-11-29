Почти 10 млн гривен. Украинская ассоциация футбола внесла залог за Павелко — журналист 29 ноября, 17:50 Андрей Павелко (Фото:УАФ)

Украинская ассоциация футбола (УАФ) внесла залог за своего президента Андрея Павелко, которого Печерский суд Киева арестовал на два месяца.



Об этом в Telegram сообщил журналист Константин Андриюк.

«Несколько часов назад за Андрея Павелко был внесен залог. Средства внесла компания УАФ Маркетинг. Для справки: учредителем и владельцем ООО УАФ Маркетинг на 100% является Общественный Союз Украинская Ассоциация Футбола. Внесено на секундочку — 9 миллионов 880 тысяч гривен.

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Просто не забывайте — деньги из УАФ, которые были выведены (украдены) на УАФ Маркетинг, теперь использовали, чтобы… внести залог за подозреваемого в краже этих средств", — написал Андриюк.

Сообщалось, что Павелко проходит свидетелем в уголовном деле «по факту злоупотребления должностными лицами УАФ своим служебным положением в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах».

Также появлялась информация, что дело касается растраты средств, полученных от УЕФА.

В конце октября 2022 года в доме президента УАФ прошли обыски. Сам Павелко отрицал, что у него проходили обыски, и говорил, что скоро вернется в Украину из командировки. Андриюк тогда сообщал, что глава УАФ видел в этом «российский след».