«А сколько игр у тебя?». Украинская ассоциация футбола после матча с Уэльсом высмеяла сборную России

6 июня, 19:25
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Украина остановилась в шаге от ЧМ-2022 (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Украина остановилась в шаге от ЧМ-2022 (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Украинская ассоциация футбола после матча национальной команды с Уэльсом (0:1) затроллила сборную России, которую отстранили от международных турниров.

После поединка УАФ на официальной странице Facebook опубликовала пост в поддержку сборной Украины, которая не смогла попасть на чемпионат мира в Катаре.

УАФ отметила достойную игру Украины и потроллила Россию, которую позорно выгнали не только из плей-офф отбора на ЧМ-2022, где они должны были сыграть с Польшей, но и других международных соревнований.

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«Вы сделали все, чтобы в это тяжелое для Украины время давать надежду и гордиться вашей игрой на футбольном поле!

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Спасибо Александру Васильевичу Петракову и его команде. Вы взяли сборную в ситуации, когда почти никто не верил в то, что мы можем претендовать на выход в финальную стадию ЧМ-2022, и подарили нам надежду.

Мы проиграли бой, но не проиграли войну. Впереди у нас много матчей... А сколько игр у тебя, сборная России?", - говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/uafukraine/posts/5462882953769924

Ранее сообщалось, что УЕФА не допустил российские клубы и сборную для участия в следующем сезоне в турнирах под эгидой организации.

Таким образом, в следующем сезоне российские клубы не будут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, Лиге чемпионов среди женщин и Юношеской лиге УЕФА.

Перед этим ФИФА присудила поражение России от Польши в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года.

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Теги:   УАФ Сборная Украины Сборная России Сборная Уэльса

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