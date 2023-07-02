Звездный британский боксер подписал контракт на бой с Джошуа
В первом бою победил Джошуа (Фото:Рейтер)
Бывший временный чемпион WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт подписал контракт на реванш со своим земляком экс-чемпионом мира Энтони Джошуа.
Об этом сообщает Sky Sports.
Уайт отправил подписанное соглашение на бой представителям Джошуа и ждет ответа, после чего о поединке может быть объявлено официально.
Ожидается, что реванш между Уайтом и Джошуа состоится 12 августа в Лондоне.
Первый поединок между боксерами состоялся в декабре 2015 года. Тогда Джошуа победил Уайта техническим нокаутом в седьмом раунде.
Ранее сообщалось, что в декабре этого года Энтони Джошуа может провести бой против американца Деонтея Уайлдера, за который получит гонорар в размере 60 млн евро.