Звездный британский боксер подписал контракт на бой с Джошуа 2 июля, 19:28 В первом бою победил Джошуа (Фото:Рейтер)

Бывший временный чемпион WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт подписал контракт на реванш со своим земляком экс-чемпионом мира Энтони Джошуа.

Об этом сообщает Sky Sports.

Уайт отправил подписанное соглашение на бой представителям Джошуа и ждет ответа, после чего о поединке может быть объявлено официально.

Ожидается, что реванш между Уайтом и Джошуа состоится 12 августа в Лондоне.

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Первый поединок между боксерами состоялся в декабре 2015 года. Тогда Джошуа победил Уайта техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее сообщалось, что в декабре этого года Энтони Джошуа может провести бой против американца Деонтея Уайлдера, за который получит гонорар в размере 60 млн евро.