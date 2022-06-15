Определились все участники ЧМ-2022 по футболу
Коста-Рика стала последней участницей ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Mohammed Dabbous)
По завершении всех отборочных матчей в отборе на чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре стали известны все его участники.
Последнюю путевку на турнир завоевала сборная Коста-Рики, которая в плей-офф обыграла Новую Зеландию со счетом 1:0, и попала в группу E согласно ранее проведенной жеребьевке.
Состав участников:
Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
Группа В: Англия, Иран, США, Уэльс
Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис
Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея
Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Сборная Украины остановилась в шаге от выхода на ЧМ-2022, уступив в финальной игре плей-офф отбора Уэльсу со счетом 0:1.
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