Определились все участники ЧМ-2022 по футболу 15 июня, 03:36 Цей матеріал також доступний українською Коста-Рика стала последней участницей ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Mohammed Dabbous)

По завершении всех отборочных матчей в отборе на чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре стали известны все его участники.

Последнюю путевку на турнир завоевала сборная Коста-Рики, которая в плей-офф обыграла Новую Зеландию со счетом 1:0, и попала в группу E согласно ранее проведенной жеребьевке.

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Состав участников:

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

Группа В: Англия, Иран, США, Уэльс

Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис

Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея



Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Сборная Украины остановилась в шаге от выхода на ЧМ-2022, уступив в финальной игре плей-офф отбора Уэльсу со счетом 0:1.

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