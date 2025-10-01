Юлия Довбик, жена футболиста сборной Украины Артема Довбика, высказалась о трудностях в карьере мужа, который недавно забил первый гол в сезоне за Рому.

«С достоинством и уверенностью в своих силах. Я всегда в него верю. Его дисциплина обязательно принесет плоды.

Мы часто об этом говорили. Я думаю, самое главное — это ваш настрой. С правильным настроем можно достичь того, что кажется чудом, даже когда весь мир против вас. Этот сложный период для Артема — доказательство: сколько бы целей ты ни достиг, иногда приходится начинать с нуля, проявлять характер и стойкость, доказывать, кто ты есть на самом деле. И я уверен, у него все получится", — рассказала Юлия в интервью для La Repubblica.

Также жена футболиста сборной Украины сообщила, что их близкие попали под российский обстрел в Киеве. Это произошло в ночь перед матчем команды Сергея Реброва против Азербайджана в Баку (1:1).

«Это тяжело. Другого слова не подобрать, чтобы описать то, что мы переживаем. Каждое утро начинается с новостей и сообщений от наших семей. Даже ночь перед последним матчем сборной Украины была тяжелой: наши близкие попали под страшный обстрел в Киеве. Каждый раз мы благодарим Бога за то, что живы и невредимы. Это постоянное давление не может не влиять на нас, нашу жизнь и наше восприятие мира», — добавила Юлия.

Напомним, в прошлом, дебютном сезоне за Рому украинский форвард сыграл 45 матчей и забил 17 голов.

В текущей кампании Артем суммарно провел на поле 186 минут. В игре против Вероны он впервые вышел в стартовый составе команды в чемпионате Италии.

Недавно Довбик эмоционально высказался о своем первом голе за Рому в сезоне Серии А. Ранее он получил советы от легендарного нападающего.