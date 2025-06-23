Футболист любительского клуба и его девушка погибли в результате ракетного удара России по Киеву

В ночь на понедельник, 23 июня, армия РФ атаковала Киев шахедами и ракетами , девять человек погибли, более 30 человек пострадали.

Среди погибших — футболист любительского клуба Temp United Владимир Мосейчук и его девушка Анна, сообщила пресс-служба турнира Street Football Challenge Kyiv.

«Нет слов, чтобы описать боль. Это не «где-то там» — это рядом. Это люди, которых мы знали, с которыми играли, смеялись, планировали.

Война не выбирает, она просто забирает. Именно поэтому мы должны быть рядом друг для друга, поддерживать и помогать", — говорится в сообщении.

Владимир Мосейчук и его девушка Анна / Фото: instagram.com/streetfootballchallengekyiv

Street Football Challenge Kyiv — любительская футбольная/футзальная лига Киева.

