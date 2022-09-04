Рома потерпела разгромное поражение и не смогла вернуть лидерство в чемпионате Италии

4 сентября, 23:43
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Рома проиграла Удинезе со счетом 0:4 (Фото:ФК Рома)

Рома проиграла Удинезе со счетом 0:4 (Фото:ФК Рома)

Сегодня, 4 сентября, состоялись четыре матча 5-го тура чемпионата Италии по футболу.

Рома на выезде уступила Удинезе со счетом 0:4, упустив шанс вернуться на первое место чемпионата. Для «волков» это поражение стало первым в сезоне, и теперь с 10 очками они занимают четвертую строчку.

Видео дня

Специя с украинцем Виктором Коваленко разошлась миром с Болоньей - 2:2. Коваленко вышел в стартовом составе и отыграл 64 минуты, после чего был заменен.

Также победителя не смогли определить Кремонезе и Сассуоло, а Верона обыграла Сампдорию.

Результаты матчей:

Удинезе - Рома 4:0
Голы: Удоги, 5, Самарджич, 56, Перейра, 75, Ловрич, 82

Кремонезе - Сассуоло 0:0

https://www.youtube.com/watch?v=h4qS68TQmD4

Специя - Болонья 2:2
Голы: Бастони, 45+2, Схаутен, 54 (авт) - Арнаутович, 7, 64

https://www.youtube.com/watch?v=oZQj1l8awcA

Верона - Сампдория 2:1
Голы: Аудеро, 44, Дойг, 45+3 - Капуто, 40

https://www.youtube.com/watch?v=4R3bdZqk9m4

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Милан в дерби победил Интер, Ювентус в третий раз в сезоне потерял очки, а Наполи стал лидером Серии А.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Серия А Чемпионат Италии

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