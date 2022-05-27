УЕФА будет разводить команды из Украины и Беларуси

27 мая, 18:09
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Ранее УЕФА запретил проводить матчи в Беларуси (Фото:УЕФА)

Ранее УЕФА запретил проводить матчи в Беларуси (Фото:УЕФА)

Команды из Украины и Беларуси не будут играть между собой в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Такое решение принял Исполнительный комитет УЕФА из-за участия Беларуси в войне в Украине, сообщает официальный сайт организации.

Решение разводить команды из Украины и Беларуси было принято для бесперебойного проведения соревнований УЕФА, поскольку безопасность команд, официальных лиц и других участников не может быть полностью гарантирована из-за существования военного конфликта.‎

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Ранее УЕФА запретил проводить международные встречи в Беларуси, а матчи, в которых белорусские команды будут считаться хозяевами, пройдут без зрителей.

Ранее сообщалось, что УЕФА не допустил российские клубы и сборную для участия в следующем сезоне в турнирах под эгидой организации.

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Теги:   Футбол УЕФА

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