УЕФА будет разводить команды из Украины и Беларуси
Ранее УЕФА запретил проводить матчи в Беларуси (Фото:УЕФА)
Команды из Украины и Беларуси не будут играть между собой в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Такое решение принял Исполнительный комитет УЕФА из-за участия Беларуси в войне в Украине, сообщает официальный сайт организации.
Решение разводить команды из Украины и Беларуси было принято для бесперебойного проведения соревнований УЕФА, поскольку безопасность команд, официальных лиц и других участников не может быть полностью гарантирована из-за существования военного конфликта.
Ранее УЕФА запретил проводить международные встречи в Беларуси, а матчи, в которых белорусские команды будут считаться хозяевами, пройдут без зрителей.
Ранее сообщалось, что УЕФА не допустил российские клубы и сборную для участия в следующем сезоне в турнирах под эгидой организации.
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