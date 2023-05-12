Из-за выборов в Турции УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов — СМИ 12 мая, 17:09 Кубок ЛЧ (Фото:UEFA)

Из-за президентских выборов в Турции в УЕФА могут перенести финал Лиги чемпионов в Лиссабон.

28 мая в стране пройдет второй тур президентских выборов. Финал запланирован на 10 июня. Футбольные чиновники опасаются, что результаты выборов могут стать причиной массовых протестов.

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УЕФА уже рассматривает Лиссабон как альтернативное место проведения финала Лиги чемпионов. Футбольные власти обратились в португальскую футбольную ассоциацию в неофициальном порядке по этому вопросу, сообщает Daily Mail.

Однако в пресс-службе УЕФА дали комментарий относительно информации переноса финала, если в Турции после выборов начнутся акции протестов.

"Финал Лиги чемпионов 2023 года планируется провести в Стамбуле, как и запланировано, 10 июня.

У нас нет дополнительных комментариев по этому вопросу", - заявило УЕФА.

Напоминаем, что за выход в финал сражаются Манчестер Сити, Реал, Милан и Интер.

Ранее были сыграны первые матчи полуфиналов ЛЧ.