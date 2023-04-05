УЕФА отказался помиловать российский футбол. УЕФА отказался помиловать российский футбол 5 апреля, 20:08 Сейчас Россия играет лишь с представителями Азии (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Сегодня состоялся конгресс УЕФА, на котором был переизбран главой организации Александер Чеферин.



В рамках конгресса Чеферин прокомментировал отстранение команд из России от турниров под эгидой УЕФА. В первую очередь участие клубов в еврокубках, а национальных команд разных возрастов в чемпионатах Европы.

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«Пока не закончится война, не вижу возможности что-то менять», — цитирует Чеферина Sportschau.

После отстранения сборная России играет лишь с представителями Азии. Недавно она провела матчи с Ираном и Ираком.

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