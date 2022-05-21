УЕФА лишит Россию права проведения Суперкубка-2023 — СМИ 21 мая, 14:21 Цей матеріал також доступний українською УЕФА занимается поисками нового города для проведения матча (Фото:УЕФА)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесет матч за Суперкубок 2023 года из российской Казани в другой город, сообщает ESPN.

Пока официально об этом решении УЕФА не объявила, однако, по информации источника, организация уже занимается поиском альтернативного места проведения матча, в котором традиционно должны встретиться победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Следует отметить, что нынешний розыгрыш Суперкубка состоится 10 августа в Хельсинки.

Ранее УЕФА не допустил российские клубы и сборную для участия в следующем сезоне в турнирах под эгидой организации.

Перед этим УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж из-за нападения России на Украину.

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