УЕФА открыла дело против украинского тренера сборной Армении Александра Петракова
Александр Петраков (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
Наставник армянской сборной Александр Петраков обвиняется в задержке начала матча в отбора на Евро-2024 против Хорватии (0:1).
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Организация также выдвинула обвинения Федерации футбола Армении. Причиной является блокирование общественных проходов на стадионе, провокационные политические сообщения, позднее начало матча и пиротехника на стадионе.
Напомним, что сборная Армении занимает третье место в группе D, имея в активе семь очков.
Ранее Александр Петраков обратился к армянским журналистам после проигранного матча против Хорватии.