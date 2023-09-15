УЕФА открыла дело против украинского тренера сборной Армении Александра Петракова 15 сентября, 09:00 Александр Петраков (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Наставник армянской сборной Александр Петраков обвиняется в задержке начала матча в отбора на Евро-2024 против Хорватии (0:1).

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Организация также выдвинула обвинения Федерации футбола Армении. Причиной является блокирование общественных проходов на стадионе, провокационные политические сообщения, позднее начало матча и пиротехника на стадионе.

Видео дня

Напомним, что сборная Армении занимает третье место в группе D, имея в активе семь очков.

Ранее Александр Петраков обратился к армянским журналистам после проигранного матча против Хорватии.