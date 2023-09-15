УЕФА открыла дело против украинского тренера сборной Армении Александра Петракова

15 сентября, 09:00
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Александр Петраков (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Александр Петраков (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Наставник армянской сборной Александр Петраков обвиняется в задержке начала матча в отбора на Евро-2024 против Хорватии (0:1).

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Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Организация также выдвинула обвинения Федерации футбола Армении. Причиной является блокирование общественных проходов на стадионе, провокационные политические сообщения, позднее начало матча и пиротехника на стадионе.

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Напомним, что сборная Армении занимает третье место в группе D, имея в активе семь очков.

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Ранее Александр Петраков обратился к армянским журналистам после проигранного матча против Хорватии.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол УЕФА Александр Петраков Сборная Армении

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