«Оцениваем ситуацию». УЕФА не планирует наказывать Россию за «кражу» крымских клубов 19 июля, 14:09 Чеферин является президентом УЕФА с 2016 года (Фото:УЕФА)

Организация отреагировала на обращение УАФ по привлечению ФК Севастополя и ялтинского Рубина в чемпионат России.

В официальном сообщении в УЕФА написали, что оценивают ситуацию и находятся в постоянном контакте с УАФ и РФС.

«Сейчас мы оцениваем ситуацию, особенно в свете решения 2014 года о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС и создание в Крыму «особой зоны» до дальнейшего уведомления.

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Мы находимся в контакте с РФС и Украинской ассоциацией футбола", — написали в УЕФА.

Ранее сообщалось, что клубы из аннексированного Крыма отказались выступать в Кубке России.