«Оцениваем ситуацию». УЕФА не планирует наказывать Россию за «кражу» крымских клубов
Чеферин является президентом УЕФА с 2016 года (Фото:УЕФА)
Организация отреагировала на обращение УАФ по привлечению ФК Севастополя и ялтинского Рубина в чемпионат России.
В официальном сообщении в УЕФА написали, что оценивают ситуацию и находятся в постоянном контакте с УАФ и РФС.
«Сейчас мы оцениваем ситуацию, особенно в свете решения 2014 года о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС и создание в Крыму «особой зоны» до дальнейшего уведомления.
Мы находимся в контакте с РФС и Украинской ассоциацией футбола", — написали в УЕФА.
Ранее сообщалось, что клубы из аннексированного Крыма отказались выступать в Кубке России.